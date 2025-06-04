EDUCACIÓ
App d’alumnes del Ronda que ajuda la gent gran en tràmits online
Creada per quatre estudiants de quart d’ESO. Són finalistes en els premis mSchools Awards 2025 en la categoria de Ciutadania i Consciència Global
Quatre alumnes de quart d’ESO de l’institut Ronda han creat una aplicació, batejada com a GuiApp, que té per objectiu atansar la tecnologia a les persones grans i ajudar-les a fer tràmits digitals quotidians, com demanar hora al metge, pagar factures o programes recordatoris, de forma fàcil i segura. Amb aquest projecte, que forma part de la iniciativa TechNova, han quedat finalistes en els mSchools Awards 2025. Són els únics finalistes de Lleida en la categoria de Ciutadania i Consciència Global. L’app ofereix suport tècnic, tutorials i eines adaptades al col·lectiu de gent gran i inclou intel·ligència artifical per indicar amb veu els passos a seguir per a persones que tinguin dificultats per llegir.
Bryant Santoyo es va encarregar del disseny gràfic, la programació i l’estratègia de màrqueting; Nayara Seretan es va responsabilitzar de la comunicació digital i la redacció de continguts; Aya Hajbi, de la innovació digital; i Yeray Llusia, de l’edició de vídeo i la creació visual.
Tots quatre van desenvolupar el projecte en l’assignatura optativa d’Informàtica, amb el suport del professor de Tecnologia David Tomàs Boixadera. A banda de l’app, també han creat un web.
La final dels premis serà el dia 7 a Barcelona. Santoyo i Llusia ja van ser finalistes d’honor entre més de nou-cents participants a Amic Directes, un concurs que té per objectiu fomentar la creació de continguts audiovisuals en català.