SEGRE

Avui comença la fumigació a Lleida contra la mosca negra

Reducció del cabal del Segre per combatre la mosca negra. Avui preveuen fumigar el curs amb helicòpter

Imatge d'arxiu

Imatge d'arxiu

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Endesa, a través de la seua divisió d’energies renovables EGPE, adaptarà l’activitat de quatre centrals hidroelèctriques per regular el cabal dels rius Segre i Ebre per facilitar el tractament antilarvari contra la mosca negra. Ahir ja es va reduir el cabal del Segre fins als deu metres cúbics per segon i seguirà fins demà, quan acabi el tractament.

Aquest consisteix en tres fases i cada una dura un dia. La primera consisteix a fer una prospecció prèvia per determinar la densitat de larves, la segona és aplicar el producte biològic per eliminar-les mitjançant un helicòpter i la tercera és avaluar l’eficàcia del tractament.

A l’Ebre el tractament durarà fins divendres. Al seu torn, Endesa va afegir que les avingudes de cabal de les últimes setmanes han ajudat a arrossegar les algues on nien les mosques negres.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking