Avui comença la fumigació a Lleida contra la mosca negra
Reducció del cabal del Segre per combatre la mosca negra. Avui preveuen fumigar el curs amb helicòpter
Endesa, a través de la seua divisió d’energies renovables EGPE, adaptarà l’activitat de quatre centrals hidroelèctriques per regular el cabal dels rius Segre i Ebre per facilitar el tractament antilarvari contra la mosca negra. Ahir ja es va reduir el cabal del Segre fins als deu metres cúbics per segon i seguirà fins demà, quan acabi el tractament.
Aquest consisteix en tres fases i cada una dura un dia. La primera consisteix a fer una prospecció prèvia per determinar la densitat de larves, la segona és aplicar el producte biològic per eliminar-les mitjançant un helicòpter i la tercera és avaluar l’eficàcia del tractament.
A l’Ebre el tractament durarà fins divendres. Al seu torn, Endesa va afegir que les avingudes de cabal de les últimes setmanes han ajudat a arrossegar les algues on nien les mosques negres.