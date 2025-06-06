UNIVERSITAT
Embolic del Govern en com baixarà la nota de selectivitat per faltes
Primer anuncia que només tindrà efecte en la proves de català i castellà. Després rectifica i s’aplicarà també en sis assignatures més, només d’humanitats
Embolic en els criteris de correcció de la selectivitat a cinc dies que comencin les proves, previstes dimecres, dijous i divendres de la setmana vinent i a les quals s’han inscrit 2.475 estudiants a Lleida, i 44.238 a tot Catalunya, un 4% més. Dimecres, el departament d’Universitats va assegurar que les faltes d’ortografia només penalitzarien en les matèries de llengua catalana i castellana amb un màxim de dos punts, la qual cosa suposava un canvi de criteri respecte als anunciats a l’octubre.
No obstant, ahir la consellera d’aquesta àrea, Núria Montserrat, va asseverar que sí que es tindran en compte també en sis matèries més en les quals hi ha generació de textos, que són llatí, grec, geografia, història, història de la filosofia i literatura dramàtica, en les quals es podrà descomptar un màxim d’un punt.
D’aquesta forma, la penalització per faltes només afectarà matèries d’humanitats, deixant al marge la resta. Montserrat va defensar que “no s’ha fet cap canvi de criteri” i fonts del Govern van argumentar que dimecres no es van explicar correctament.
Així, es restaran 0,1 punts per falta d’ortografia en català i castellà amb un màxim de 2 punts i en la resta de matèries esmentades anteriorment es podrà descomptar fins a un màxim del 10% de la nota tenint en compte la coherència, la correcció gramatical i ortogràfica i la presentació dels textos. En les llengües estrangeres es podrà rebaixar un 10% de la nota si l’expressió escrita és deficient.
La consellera va afirmar que les proves d’aquest any s’ajusten a la nova llei d’educació estatal, la Lomloe, i va detallar que són més competencials. Va afegir que, com s’ha fet fins ara, els docents que corregiran els exàmens no disposaran dels criteris fins al dia de les proves. Va reconèixer que aquest tema és “molt sensible” i va enviar un missatge de “serenitat” als alumnes subratllant que la selectivitat s’ajustarà al temari de Batxillerat.