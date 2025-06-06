SEGURETAT
Intensifiquen els controls policials en el transport escolar a Ponent
Van revisar disset autocars ahir a Mollerussa
Els Mossos d’Esquadra van traslladar ahir la campanya de control de transport escolar a la zona de la Serra de Mollerussa, en el marc d’una campanya coordinada a nivell de tot Catalunya. Els agents que van participar en la inspecció van destacar que aquest tipus de controls constitueixen una prioritat, a causa de les greus conseqüències que podria comportar un possible accident. En aquest sentit, van explicar que es realitza una revisió integral del vehicle, del conductor i de tota la documentació requerida per a la prestació del servei. Durant el dispositiu desplegat a Mollerussa, es van inspeccionar un total de 17 autocars.
Les verificacions van incloure la revisió d’elements de seguretat com els pneumàtics, martells trencavidres, extintors, portes automàtiques, sistemes de seguretat i el seu correcte funcionament.
Així mateix, es van portar a terme controls d’alcoholèmia i drogues als conductors, a banda de revisar els temps de conducció i descans establerts legalment. Quant a la documentació, els Mossos van controlar que els vehicles comptessin amb totes les autoritzacions necessàries i que les parades estiguessin degudament autoritzades i complissin les condicions de seguretat requerides. També es va comprovar que els menors fessin ús del cinturó de seguretat i que els passadissos i seients disposessin de la protecció corresponent.Els Mossos van valorar positivament l’alt nivell de professionalitat que demostra el sector del transport escolar. Encara que ocasionalment es detecten incidències de caràcter administratiu, com documentació caducada, en general es considera que el servei és segur i està ben regulat.