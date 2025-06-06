SANITAT
Mi NovAliança estrena una operació de pròstata amb un robot pioner a Lleida
Es denomina AquaBeam i usa aigua a pressió
L’equip d’Urologia de Clínic Lleida, encapçalats pels cirurgians David Garcia i Jaume Pelegrí, especialistes en cirurgia robòtica, van practicar aquest dijous a la clínica Mi NovAliança la primera operació a la demarcació de Lleida amb el robot AquaBeam. Es va intervenir un pacient amb hiperplàsia benigna de pròstata, una patologia comuna en homes de més de 50 anys que provoca que s’inflami i creixi, obstruint la uretra i generant molèsties com la necessitat contínua i urgent d’orinar, sobretot de nit, i que la micció sigui feble amb la sensació que la bufeta no s’acaba de buidar.
Aquest procediment utilitza un raig d’aigua a pressió guiat amb un sistema d’imatge per eliminar el teixit que obstrueix la uretra, preservant alhora teixits sans com vasos sanguinis i els nervis responsables de la funció sexual i l’esfínter urinari.
Garcia va indicar que el pacient només passa una nit ingressat, a diferència de quan és operat amb làser, que requereix tres o quatre dies d’hospitalització, i se li dona l’alta sense necessitat d’utilitzar sonda. Va destacar que aquesta tècnica redueix pràcticament a zero els efectes secundaris, com la incontinència urinària o la disfunció erèctil, la qual cosa comporta una recuperació més còmoda per al pacient. Així mateix, permet al cirurgià adaptar el tractament a les necessitats específiques de cada persona.
Garcia calcula que cada any podran operar entre 50 i 60 pacients amb aquesta tecnologia. Va relatar que, a Catalunya, només Barcelona disposava fins al moment del robot AquaBeam i a la resta de l’Estat n’hi ha menys de mitja dotzena. Va explicar que abans de la intervenció a Lleida en van practicar una quinzena a Saragossa.