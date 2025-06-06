MEDI
La Paeria de Lleida preveu penalitzar amb 176.175 euros l’anterior concessionària de jardineria
Quantitat que correspon al 2,5% de l’import d’adjudicació del contracte, per diversos incompliments. Segueixen les queixes per males herbes a la via pública, que el consistori diu que eliminarà
La Paeria ja ha iniciat l’expedient “d’imposició de penalitats” a l’UTE Eulen-B.Biosca, que era responsable del servei de jardineria fins a finals de maig, per incompliments en els requisits establerts en el manteniment de les zones verdes. En concret, proposa una penalitat corresponent al 2,5 per cent de l’import d’adjudicació del contracte, que ascendeix a un import de 176.175,01 euros, segons va indicar un portaveu municipal.
Així mateix, va detallar que les infraccions detectades estan relacionades amb el personal adscrit al contracte, la falta d’entrega de les programacions de les tasques que han de portar a terme els treballadors i l’execució de les millores previstes. L’expedient ha estat notificat a la llavors concessionària, que disposa ara d’un termini per presentar al·legacions.
Mentrestant, continuen les queixes veïnals pel mal estat de les zones verdes i el creixement de males herbes entorn dels arbres i a la via pública. L’ajuntament assegura que amb l’entrada en funcionament aquest mes dels nous contractes de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana (Raga Medio Ambiente s’encarregarà del marge esquerre i Urbaser del dret), comptaran amb més personal i recursos, i millorarà la gestió d’aquests espais.
Així mateix, argumenta també que les pluges dels mesos d’abril i maig han provocat més “vegetació espontània” a la ciutat i recorda que no s’apliquen herbicides com el glifosat perquè aposten per una jardineria més ecològica (aquest producte va ser declarat per l’Organització Mundial de la Salut com a potencialment cancerigen per als humans).
També afirma que ja estan eliminant les herbes als espais verds i escocells als parcs i places i que treballen també en voreres i calçades, però reconeix que es tardarà “setmanes” a acabar aquesta tasca. Afegeix que es prioritzen els àmbits on hi ha més activitat cívica i social, com les festes majors.
Sobre la neteja de solars particulars, assenyala que la brigada de Medi Ambient redacta un informe quan detecta que cal desbrossar i/o netejar i des de Disciplina Urbanística s’obre un expedient i s’envia un requeriment perquè el propietari actuï. A més, indica que sí que ho ha fet recentment als barris de Ciutat Jardí i de la Bordeta, per exemple. Si el titular no actua en el temps fixat, es pot imposar una sanció o executar de forma subsidiària.