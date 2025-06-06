"Un perill per als vianants"
Una veïna de Lleida denuncia la presència d’elements metàl·lics sense protecció en l’accés a Sant Llorenç, fet que evidencia deixadesa en el manteniment urbà i planteja seriosos riscos per a la seguretat i l’accessibilitat ciutadana
La seguretat per als vianants a Lleida és compromesa després del descobriment de quatre cargols metàl·lics completament exposats en els accessos a Sant Llorenç. Una veïna ha donat la veu d’alarma en trobar-se amb aquests elements sense cap tipus de protecció que, segons adverteix, representen un perill imminent per a qualsevol transeünt que circuli per l’àrea. La ciutadana ha manifestat la seua preocupació afirmant que "se li van posar els pèls de punta" en adonar-se de la presència d’aquests cargols, capaços de provocar greus entrepussades a vianants desprevinguts.
L’incident posa de manifest les deficiències en el manteniment de les infraestructures urbanes en aquesta zona de la capital ilerdenca. Els quatre cargols, que sobresurten diversos centímetres del paviment, estan ubicats estratègicament en una zona d’alt trànsit per als vianants, la qual cosa multiplica les probabilitats d’accidents.