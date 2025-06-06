ECONOMIA
Pimec censura que els ajuts per al comerç exclouen els pobles
Els municipis de menys de 10.000 habitants només podran optar a un dels vuit plans de subvencions del Govern. Hauran de fer la sol·licitud els ajuntaments
La Generalitat va presentar ahir a la Cambra de Comerç el nou pla de subvencions per al comerç i l’artesania, que consta de vuit programes per promoure l’obertura de comerços, la reforma de locals, la digitalització, fomentar l’artesania, els mercats municipals i els negocis de municipis amb menys de 10.000 habitants. Dimecres es va obrir el termini i es podran sol·licitar fins al 3 de juliol.
Tanmateix, la presentació dels ajuts va generar molts dubtes per la seua efectivitat i viabilitat entre els comerciants i patronals com Pimec Comerç, ja que els negocis que estiguin en municipis de menys de 10.000 habitants només podran optar a una d’aquestes línies i les hauran de tramitar els mateixos ajuntaments. Una mesura que, segons van explicar des del departament de Treball, s’aplica “per estalviar a les associacions de comerciants fer les gestions administratives”.
El president de Pimec Comerç, Manel Llaràs, va recordar que a Lleida sols hi ha sis municipis amb més de 10.000 habitants (Lleida, Tàrrega, Balaguer, Mollerussa, la Seu d’Urgell i Alcarràs), de manera que “el noranta per cent dels municipis queden exclosos de la majoria dels ajuts que ofereix la Generalitat i temem que molts es quedaran sense perquè els temps són molt curts, ja que perquè els ajuntaments les puguin sol·licitar abans s’ha d’establir un conveni que serà mirat amb lupa pels interventors i els serveis municipals”.
Per aquest motiu, Llaràs considera que “s’han fet canvis amb bona intenció, però demostren un desconeixement del territori de Lleida i com funcionen les administracions locals d’aquí, ja que moltes tampoc veuen viable les condicions que estableix el Govern”.
En relació amb els ajuts, en la presentació es va detallar que els ajuts per a comerços podran ser de fins a 5.000 euros, mentre que els que són per a associacions i gremis per definir estratègies comercials van dels 7.000 als 20.000 euros.
Per això, va destacar que han millorat les condicions per optar als ajuts per a l’obertura i reforma de comerços en la trama urbana i que prioritzaran incrementar “la visibilitat de l’artesania”. Quant als dubtes del sector sobre els ajuts, Angerri va assenyalar que “tractarem cada cas amb deteniment perquè ningú es quedi sense fer el tràmit”.
■ La directora general de Comerç, Marta Angerri, va assegurar ahir que “els salaris del comerç són un 30% més baixos que la mitjana catalana” i que el paquet d’ajuts presentat té com a meta, a banda de promoure l’obertura de negocis, dignificar, prestigiar i professionalitzar el sector per fer-lo més competitiu.
D’altra banda, Pimec va informar que promourà l’ús d’energies renovables entre pimes i polígons industrials.