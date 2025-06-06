ENSENYAMENT
Protesta del Joan XXIII per mantenir educadors socials a les escoles
El claustre de l’escola Joan XXIII es va concentrar ahir per reclamar la continuïtat de les educadores socials als col·legis. Aquest centre disposa d’aquesta figura des de fa cinc cursos i va lligada a un programa que finalitza el proper 31 d’agost. Les altres escoles amb educadors socials són Camps Elisis, Minerva, Santa Maria de Gardeny, Príncep de Viana i Sant Josep de Calassanç, totes a Lleida ciutat, i l’Àngel Guimerà de Balaguer.