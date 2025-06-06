SUCCESSOS
S’atrinxera amb una ballesta, trenca una ordre d'allunyament per violència masclista i amenaça mossos a Lleida
Un home de 38 anys que havia trencat una ordre d’allunyament per violència masclista. Hores abans, un altre individu havia estat detingut per agredir agents
Un home de 38 anys va ser detingut ahir al matí després d’amenaçar agents dels Mossos d’Esquadra amb una ballesta des d’un habitatge del barri de la Bordeta de Lleida. Segons van confirmar fonts policials, els fets van tenir lloc cap a les 7.45 hores, quan es va rebre un avís que hi havia un individu que es trobava en un domicili del carrer Hostal de la Bordeta i que havia trencat una ordre d’allunyament per delictes de violència de gènere.
Fins al lloc es van traslladar agents dels Mossos, que van demanar a l’home que sortís. Tanmateix, aquest els va amenaçar amb una ballesta. Finalment, cap a les 9.30 hores, va desistir de la seua actitud, ningú hi va resultar ferit i va poder ser arrestat. Se li van imputar un delicte d’amenaces i un altre per trencament de mesura judicial.
Aquest incident va tenir lloc hores després que un altre individu fos arrestat per agredir suposadament agents al carrer Manuel Carrasco i Formiguera, també a la Bordeta. En aquest cas, l’avís es va rebre a les 23.10 hores de dimecres per part d’una dona que denunciava que la seua exparella no deixava de trucar a la seua porta.
Quan les patrulles van arribar al lloc, no van trobar ningú al carrer però van localitzar un individu al replà. Aquest, al veure els agents, es va espentejar un i va intentar fugir. Quan va ser interceptat pels Mossos, va intentar agredir-los amb puntades de peu. Va ser arrestat per un delicte d’atemptat a l’autoritat.
El cap de setmana passat, la Guàrdia Urbana va detenir a l’avinguda Prat de la Riba un home de 47 anys acusat d’haver agredit en ple carrer la seua parella, de 25. Dos setmanes abans, la Policia Local va arrestar un home al Centre Històric després de ser denunciat per maltractament físic i psíquic habitual sobre la seua parella.
En el primer trimestre de l’any, els Mossos van atendre 347 dones víctimes de violència masclista a les comarques lleidatanes. En total, entre el gener i el març es van presentar 307 denúncies a les regions policials de Ponent i del Pirineu i Aran. A més, van atendre les denúncies de dos joves del Segrià que van afirmar haver patit una mutilació genital femenina quan eren menors al seu país d’origen, Gàmbia, com va informar SEGRE.