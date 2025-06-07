Aldarull davant de l’estació de trens de Lleida: diverses persones es llancen cadires d'una terrassa
L'incident es va saldar sense persones detingudes
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra van acudir aquest divendres al voltant de les 20.30 hores a la plaça davant de l’estació de trens de Lleida al ser alertats d’un aldarull entre diverses persones, que es van llançar cadires de la terrassa d’un establiment.
La Guàrdia Urbana va explicar que l’incident es va saldar sense persones detingudes o denunciades i que no va anar a més.