Un nou metge resident: "Soc de Madrid i Lleida era la primera i única opció"
Una altra resident explica que “estudiar la carrera a Lleida no va ser una decisió activa, però tinc el meu grup d’amics aquí i m’encanta la ciutat i la muntanya”
La Beatriz i el Miguel són dos madrilenys que aquest divendres van començar la residència a Lleida per ser metges de família. “Era la meua primera i única opció”, assegura el Miguel, que va estudiar a Madrid i mai ha viscut a Catalunya, però parla un català molt fluid. “Vinc per amor, però també per les condicions laborals i de vida”, indica.
Mentrestant, la Beatriz explica que “estudiar la carrera a Lleida no va ser una decisió activa, però tinc el meu grup d’amics aquí i m’encanta la ciutat i la muntanya”. De fet, assenyala que en un futur li agradaria atendre rescats al Pirineu. Ambdós volen formar-se al CAP del Primer de Maig perquè “és dels quals m’han parlat millor, al costat de l’Onze de Setembre”, diu el Miguel. “Estic interessada en l’atenció social als perfils més vulnerables”, afegeix la Beatriz.
Majoria forana entre els MIR
Només una vintena dels vuitanta nous residents que ahir van començar la formació sanitària especialitzada (FSE) a Lleida són lleidatans. La majoria venen d’altres municipis catalans i de diferents punts de l’Estat, sobretot d’Aragó i València, però també de Madrid, Sevilla o les Canàries. Així mateix, una desena dels nous MIR són extracomunitaris, de l’Equador, Veneçuela, Colòmbia o Mèxic. “Per primera vegada tenim dos residents d’Aparell Digestiu, Farmàcia i Radiodiagnòstic”, va celebrar la cap d’estudis de l’hospital Arnau de Vilanova, Silvia Bielsa, que els va donar la benvinguda al centre.
El ministeri de Sanitat va oferir 89 places d’FSE aquest any a Lleida, una xifra rècord. En primera instància es van omplir totes, però hi va haver tres renúncies (l’única MIR d’Oncologia Mèdica i dos d’Infermeria Geriàtrica i de Salut Mental). “Veurem si aconseguim reconduir una renúncia a una pròrroga”, va explicar Bielsa, que va detallar que sis residents més començaran més tard la seua formació.
Per la seua part, el Col·legi Oficial d’Infermeres de Lleida (COILL) va valorar que la incorporació de 18 noves residents és “molt important, tenint en compte les necessitats de la població i el dèficit d’infermeres que pateix el nostre territori”. Així doncs, els van animar a col·locar-se “al costat d’aquesta comunitat que us enamorarà tant com per voler quedar-vos i desenvolupar el vostre projecte de vida a Lleida”.