Pla perquè dones obrin comerços als Mangraners
‘Dones que fan barri’, amb oferta de locals buits, ajuts i assessorament. Està previst estendre’l a més zones de Lleida
La Paeria vol potenciar el teixit comercial dels Mangraners fomentant alhora l’emprenedoria femenina. Per això, inicia el projecte Dones que fan barri, que té per objectiu ajudar les dones que vulguin obrir un negoci de productes quotidians al barri, perquè disposi de nou d’una oferta comercial “suficient, variada i de qualitat”, va indicar l’alcalde, Fèlix Larrosa.
Per la seua banda, la regidora de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, va afirmar que actualment 18 dels 48 locals comercials dels Mangraners no tenen activitat i l’edil del barri, Roberto Pino, va destacar l’aposta municipal pel “comerç de proximitat i la igualtat d’oportunitats”.
“Posem en marxa els mecanismes perquè les dones del barri puguin obrir establiments amb l’ajuda de l’administració. Això vol dir posar a disposició locals, fer un acompanyament o rebre ajuts directes per iniciar una activitat o per fer una reforma”, va remarcar Fèlix Larrosa.
El projecte arrancarà el dia 11 a les 17.00 hores amb una jornada al centre cívic del barri, que consistirà en una dinàmica de motivació i informació sobre l’oferta de locals buits, ajuts per obrir establiments i el servei d’acompanyament. Comença als Mangraners com a pla pilot i està previst estendre’l a altres zones amb poca densitat comercial.