Rècord de participació als centres sèniors municipals de Lleida amb més de 3.500 persones inscrites
Els tallers i activitats del curs 2024-2025 finalitzen amb un balanç molt positiu i un fort impuls a l’envelliment actiu a la ciutat
Lleida ha tancat aquest curs amb un èxit rotund de participació als centres sèniors municipals. Més de 3.500 persones han pres part en alguna de les 150 activitats i tallers organitzats per la Regidoria de Persones Grans, amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge al llarg de la vida i la prevenció de la salut entre la població gran de la ciutat.
Un dels grans èxits del curs ha estat el taller “Seguretat a escena”, una proposta innovadora de teatre participatiu organitzada conjuntament amb els Mossos d’Esquadra i l’Aula Municipal de Teatre, que ha reunit 620 participants, convertint-se en l’activitat amb més afluència.
Altres activitats destacades han estat la gimnàstica, amb 464 persones repartides en 31 grups, i el taitxí, amb 413 participants en 24 grups. L’aiguagim també ha tingut una molt bona acollida, amb 192 persones distribuïdes en 14 grups.
A més, han tingut una gran participació els tallers d’estimulació cognitiva, “Mou Peça” i “Càmera i acció”, així com les sortides i excursions, les xerrades en col·laboració amb Aspid, i les activitats de promoció de la salut i alfabetització digital. En concret, s’han desenvolupat 86 activitats de salut i 56 tallers TIC amb el suport de la Fundació "la Caixa".
Lleida disposa de tretze centres sèniors municipals, espais de convivència i activitat comunitària oberts als barris. Des de 2022, aquests centres funcionen amb personal dinamitzador que dona suport a les associacions de jubilats i gestiona l’activitat quotidiana, impulsant l’envelliment actiu, la participació i el voluntariat.
Des de la Regidoria de Persones Grans, es valora molt positivament aquest rècord de participació i es preveu continuar ampliant l’oferta d’activitats el curs vinent per seguir promovent una vida activa i saludable entre la gent gran de Lleida.