ENSENYAMENT
La guia de la Universitat de Lleida per la IA: “els deures tradicionals al segle XXI no tenen sentit, els fa la IA”
La UdL presenta una guia per utilitzar la intel·ligència artificial com a recurs docent.
El Grup ICE de la Universitat de Lleida (UdL) va presentar ahir en la jornada Explorem la Intel·ligència Artificial. Porta la IA a l’aula! la guia que ha elaborat per ajudar el professorat a introduir la IA en la pràctica docent amb criteri pedagògic i ètic.
L’enginyer Marco Andrés Orellana, del Center of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence de Barcelona, va explicar els conceptes clau de la IA i Montse Irún, professora de l’institut Joan Oró, va relatar als assistents exemples pràctics per utilitzar-la.
Així, va afirmar que els alumnes ja la fan servir, “però hem d’ensenyar-los a utilitzar-la correctament, perquè té molts biaixos i fins al·lucinacions”. “S’hi pot treballar el pensament crític, ajudar-los a entendre millor el que diu el professor, fer una autoavaluació... Els docents hem d’adaptar-nos a aquesta situació. Té molt potencial i ens pot donar idees sobre activitats”, va indicar.
En aquest sentit, va considerar que “els deures tradicionals no tenen sentit al segle XXI, perquè els fa la IA. Aquests exercicis són per a classe i, a casa, que llegeixin o mirin vídeos sobre les matèries, coses que no puguin copiar”.
Per la seua part, Javi Badia, tècnic docent de l’ICE, va remarcar que la guia inclou exemples per a docents des d’Infantil a universitat. Al seu torn, Andreu Arbó, coordinador del grup d’IA de la UdL, va destacar que en la jornada s’ha volgut “generar debat i comunitat al voltant d’un tema que ja està transformant l’educació”.