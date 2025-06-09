La nova proposta del POUM de Lleida deixa 1.685 edificis fora d’ordenació pel seu volum
El govern de la Paeria preveu presentar dilluns vinent el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la ciutat de Lleida
L’actual proposta d’actualització del POUM deixa fora d’ordenació pel seu volum, essencialment per l’altura, encara que també pel fons, un total de 1.685 edificis. No obstant, rebaixa en 940 la xifra de l’anterior document, aprovat inicialment el 2018, però el 2019 no es va poder validar de forma definitiva al no aconseguir els suports necessaris.
El document actual regula el nombre de plantes en funció de l’amplada del vial i de les zones de la ciutat, però deixa clar que per raó de disconformitat no es limitaran les obres de rehabilitació autorizables, per la qual cosa es garanteix que no es perd valor patrimonial als edificis amb volum disconforme.
D’altra banda, preveu 27 hectàrees de superfície de zones verdes privades d’interior d’illes, amb 4.200 arbres. Per a l’Horta, el pla assenyala que l’ocupació del sòl es vincula a les necessitats d’explotació i incentiva la reutilització i el reciclatge de les construccions existents. A més, fixa com a objectiu la defensa de l’activitat productiva.
Per al centre de la ciutat, contempla una progressiva conversió en zona de vianants i la potenciació del transport públic. I quant a l’estratègia comercial, el pla subratlla la necessitat d’impulsar l’Eix Comercial amb la iniciativa històrica d’instal·lar dos pols comercials, un en cada extrem. Un seria el reiteradament anunciat entorn de l’estació i l’altre, un nou sector de serveis i comercial al peu de Gardeny-Alcalde Costa, que es complementaria amb una reserva d’aparcament a la zona del Camp Escolar. No esmenta Torre Salses, un projecte emmarcat en l’actual POUM.