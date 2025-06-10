Els bars de les piscines de Lleida, a concurs
Es podrà optar per una, algunes o totes a la mateixa sol·licitud
La Paeria ha iniciat la licitació de la concessió de les llicències per al lloguer de bars a les piscines municipals de Cappont, Balàfia, Pardinyes, la Bordeta, el Secà i els Mangraners durant aquest estiu, del 14 de juny al 7 de setembre.
La tarifa del lloguer serà de 863,20 € per cada una. Es podrà optar per una, algunes o totes a la mateixa sol·licitud. No estarà autoritzada la venda de begudes amb alcohol.