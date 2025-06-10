SEGRE

Silvia Caballol i Xavier Novell, al llibre d’honor de Golmés

És la primera vegada en la història de Golmés que al llibre d’honor constava la firma d’una parella

Imatge de Novell i Caballol el dia del seu enllaç. - INSTAGRAM SÍLVIA CABALLOL

Imatge de Novell i Caballol el dia del seu enllaç. - INSTAGRAM SÍLVIA CABALLOL

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Golmés va viure ahir un dels moments àlgids de la festa major dedicada a Sant Salvador Votat amb el pregó a càrrec de Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga, a més de ser la dona de l’exbisbe de Solsona Xavier Novell. 

A l’arribar a l’ajuntament, l’alcalde, Jordi Calvís, va explicar que era la primera vegada en la història de Golmés que al llibre d’honor constava la firma d’una parella: la de l’escriptora estampada ahir, mentre que Novell havia deixat escrita la seua dedicatòria quan era al capdavant de la diòcesi. 

I seguint amb Caballol, que gairebé es pot considerar una instagramer, ahir mostrava en aquesta xarxa social (en la qual es defineix com esposa d’un bisbe-l’home perfecte) com es preparava per al que seria el seu primer pregó, tant amb el maquillatge com repassant el text.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking