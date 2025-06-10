Silvia Caballol i Xavier Novell, al llibre d’honor de Golmés
És la primera vegada en la història de Golmés que al llibre d’honor constava la firma d’una parella
Golmés va viure ahir un dels moments àlgids de la festa major dedicada a Sant Salvador Votat amb el pregó a càrrec de Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga, a més de ser la dona de l’exbisbe de Solsona Xavier Novell.
A l’arribar a l’ajuntament, l’alcalde, Jordi Calvís, va explicar que era la primera vegada en la història de Golmés que al llibre d’honor constava la firma d’una parella: la de l’escriptora estampada ahir, mentre que Novell havia deixat escrita la seua dedicatòria quan era al capdavant de la diòcesi.
I seguint amb Caballol, que gairebé es pot considerar una instagramer, ahir mostrava en aquesta xarxa social (en la qual es defineix com esposa d’un bisbe-l’home perfecte) com es preparava per al que seria el seu primer pregó, tant amb el maquillatge com repassant el text.