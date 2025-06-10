SEGRE

Sílvia Caballol, esposa de l'exbisbe de Solsona, protagonitza el pregó de les festes de Golmés

La pregonera va confessar que no coneixia Golmés abans de ser convidada, però que va investigar i s’ha sentit molt vinculada a l’entorn rural

Sílvia Caballol, amb l’alcalde de Golmés, Jordi Calvís.

Les festes de Sant Salvador Votat de Golmés van viure el seu moment més àlgid ahir amb el pregó a càrrec de l’escriptora i psicòloga Sílvia Caballol, esposa de l’exbisbe de Solsona Xavier Novell. 

Caballol va voler dedicar el seu discurs a un tema central: l’esperança, entesa com el motor que uneix les persones i dona sentit a la vida als pobles. També va reivindicar Golmés com un exemple viu d’esperança col·lectiva, on les tradicions, els vincles humans i la identitat rural es mantenen ferms davant el pas del temps.

La pregonera va confessar que no coneixia Golmés abans de ser convidada, però que va investigar i s’ha sentit molt vinculada a l’entorn rural. “Us he de confessar que el meu estimat marit Xavier, que guarda molt bon record de tots vosaltres, també m’ha ajudat una miqueta a conèixer algunes anècdotes del vostre Golmés”, va dir.

