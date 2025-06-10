EDUCACIÓ
Matriculades 2.456 persones per a la selectivitat a Lleida
Són 26 més que l’any passat. Les proves comencen demà amb tribunals a la capital, la Seu, Vielha, Tremp i Tàrrega
Un total de 2.456 persones s’han matriculat per a la selectivitat a Lleida, que comença demà, durarà fins divendres i a la província hi haurà tribunals a la capital, la Seu d’Urgell, Vielha, Tremp i Tàrrega. Segons va informar ahir la Universitat de Lleida (UdL), el número d’inscrits per a la convocatòria d’aquest any és lleugerament superior a la del 2024, quan n’hi va haver 2.419, i la gran majoria (1.944) són estudiants de Batxillerat. La resta de convocats es presenten per lliure (249), és a dir, procedeixen de batxillerats d’altres anys però no havien fet la selectivitat, volen millorar nota o només s’examinen d’assignatures de la fase específica, o procedeixen de cicles formatius de grau superior de Formació Professional (263).
En relació amb la logística i organització de les proves, a la província hi haurà 13 tribunals, dels quals 9 seran a la capital en instal·lacions de la Universitat de Lleida (UdL). N’hi haurà 7 al campus de Cappont, on s’examinaran un total de 1.475 estudiants. Els tribunals estaran repartits pel Centre de Cultures i Cooperació (1); l’Escola Politècnica Superior (1); la Facultat de Dret, Economia i Turisme (1); la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (1); l’Edifici Polivalent 1 (2); i el Polivalent 2 (1). Els altres dos tribunals de la capital seran al campus d’Agrònoms, on hi ha convocades 396 persones. Paral·lelament, també hi haurà tribunals a la Seu d’Urgell, amb 194 estudiants; Tàrrega, amb 247; i Tremp i Vielha, amb 72 cada un. Els estudiants estaran convocats demà a les 8.30 hores i les proves començaran mitja hora després.
El primer examen serà de Llengua Castellana i Literatura, després hi haurà un descans fins a les 12.00 hores i serà el torn de Llengua Estrangera. El primer dia de la selectivitat acabarà amb un examen a les 16.00 hores que serà d’una de les assignatures de la fase específica, que podrà ser Cor i Tècnica Vocal; Física; Fonaments Artístics; Geografia; Geologia; Ciències Ambientals i Literatura Dramàtica.