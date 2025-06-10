SANITAT
Reconeixement europeu a investigadors de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida i l’IRBLleida
Per un assaig sobre insuficiència cardíaca
Investigadors de l’hospital Arnau de Vilanova i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida) han desenvolupat un estudi pioner per tractar la insuficiència cardíaca en persones grans que tenen aquesta malaltia en fase avançada. El treball ha estat liderat pels doctors José Luis Morales-Rull i Cristina Solé, facultatius especialistes del Servei de Medicina Interna i de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca.
L’assaig clínic, denominat PREFER, consisteix a utilitzar molècules de ferro oral per a la millora clínica de pacients que pateixen insuficiència cardíaca amb fracció d’ejecció preservada (ICFEp), una condició que presenten el 50 per cent d’usuaris amb insuficiència cardíaca i de la qual hi ha escassos estudis.
Els resultats de l’innovador assaig, atesa la seua rellevància, han estat presentats durant el Congrés Europeu d’Insuficiència Cardíaca, organitzat per la Societat Europea de Cardiologia, els resultats de la qual no han transcendit. L’estudi ha estat reconegut per centrar-se en una població especialment vulnerable i habitualment exclosa d’altres estudis: persones grans amb la malaltia cardíaca avançada.
Els coordinadors de l’assaig consideren que es poden fer estudis independents d’alta qualitat en centres com l’Arnau, i que poden servir d’inspiració perquè més professionals sanitaris s’interessin per la investigació biomèdica. Aquest equip ja va rebre una distinció similar l’any 2022.