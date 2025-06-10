FAUNA
Vols d’aligot per foragitar coloms a rambla Ferran i a Doctora Castells, a Lleida
Pla municipal per obligar-los a niar fora de la ciutat a causa de les molèsties pels excrements. També s’instal·laran nius artificials per criar falcons
Un aguilot de Harris (Parabuteo unicinctus) farà vols diaris a la rambla Ferran i al carrer Doctora Castells durant aquest mes amb l’objectiu de foragitar els coloms comuns, els tudons i els estornells dels arbres. L’ajuntament pretén obligar-los a buscar altres llocs per niar, fora de la ciutat, ja que causen molèsties a la ciutadania i deterioren el mobiliari urbà amb els seus excrements. La Paeria afirma que el rapinyaire, que ahir va fer un vol entre rambla Ferran i l’avinguda Francesc Macià, és “especialment adequat per a ambients urbans”.
La iniciativa forma part d’un pla pilot amb rapinyaires que també inclou la instal·lació de diversos nius artificials entorn de l’hospital Arnau de Vilanova i la Seu Vella per criar pollastres de falcons urbans, pel mètode conegut com el hacking, amb l’objectiu que s’acostumin a viure en aquests entorns.
De fet, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar que la regidoria de Sostenibilitat ha iniciat les primeres mesures d’un pla de quatre anys (2026-30) per controlar els mixons a la ciutat. Inclou la retirada de nius en el moment de la posta per evitar concentracions o l’ús de pirotècnia de baixa intensitat o espantalls acústics en zones de pernoctació. Així mateix, es continuaran portant a terme actuacions cinegètiques mitjançant el conveni de col·laboració amb els Agents Rurals.
Segons la Paeria, el gran repte és abordar la gran proliferació de tudons. Així, es revisaran els edificis on es protegeixen o fan els nius i s’instarà els propietaris a col·locar xarxes o punxes i tapar cavitats. Així mateix, es buscaran llocs adequats per col·locar gàbies de captura controlada.
Larrosa també va posar èmfasi en la corresponsabilitat ciutadana i va avançar que “farem campanyes per conscienciar i evitar, per exemple, que s’alimenti aquests animals”.
L’any que ve s’establirà un contracte extern per desenvolupar aquestes tasques durant tot el pla, fins a l’any 2030.