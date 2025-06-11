Jutges i fiscals es concentren contra la reforma del govern espanyol i per la independència judicial
Consideren que els canvis podrien ser “pertorbadors” per a l’estat de dret i també per a la imparcialitat de la fiscalia
Jutges i fiscals d’arreu de l’Estat s’han concentrat aquest dimecres a les portes de diferents seus judicials contra les dues reformes que impulsa el govern espanyol. Consideren que posen en risc la independència judicial i la imparcialitat del Ministeri Fiscal. En aquest sentit, asseguren que les reformes servirien per regularitzar centenars de jutges i fiscals substituts “sense garanties de mèrit”, capacitat i igualtat. Això, suposaria un risc per a la politització de la carrera judicial i fiscal. A les portes de l’Audiència de Lleida s’ha fet una d’aquestes concentracions i el fiscal Juan Boné ha qualificat de “pertorbadores” aquestes reformes i ha alertat que la ciutadania se’n veurà perjudicada.
Segons jutges i fiscals, les reformes també preveuen la creació d’opositors dependents del poder judicial. Per tot plegat, veuen preocupant que la justícia pugui quedar debilitada i afavorir els “abusos de poder”. Així mateix, avisen que una fiscalia sense independència afavoreix a la impunitat en casos de corrupció. Per això, veuen les modificacions com una fórmula per tenir més controlada políticament la fiscalia, ja que augmentarien les competències del Fiscal General de l’Estat elegit per l’executiu espanyol i es debilitaria així la garantia de l’autonomia en les investigacions.
Jutges i fiscals demanen la retirada immediata d’ambdós projectes i al mateix temps un augment de la dotació de jutges i fiscals per una justícia “més àgil i de qualitat”. També volen que hi hagi “garanties reals” d’independència i imparcialitat.