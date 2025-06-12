Educació avança que les competències bàsiques d'enguany mantenen la tendència: "No seran els resultats que ens agradarien"
El departament incorporarà el curs vinent 550 dotacions de docents i personal d'atenció educativa per atendre la inclusiva
La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha avançat que els resultats de les competències bàsiques d'enguany mantenen la tendència dels darrers anys. "Estem acabant de finalitzar l'estudi sobre les proves d'aquest any i no seran els resultats que ens agradarien", ha manifestat durant una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya.
La consellera ha recordat que s'han posat en marxa diverses iniciatives per revertir aquests resultats, que ha reconegut que estan "en caiguda ininterrompuda des del 2015".
D'altra banda, ha explicat que el curs vinent s'incorporaran 550 dotacions de docents i personal d'atenció educativa per atendre la inclusiva. A més, ha explicat que s'ha aconseguit reconnectar 680 joves al sistema educatiu i formatiu.