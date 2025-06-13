Catalunya prohibeix l'ús dels mòbils a tota l'ESO també per a activitats pedagògiques
Educació eliminarà tauletes i restringirà pissarres digitals a infantil
El departament d'Educació prohibirà l'ús dels telèfons mòbils també a l'aula a totes les etapes de l'educació obligatòria a partir del curs vinent. Aquesta és la principal decisió presa per la conselleria després d'escoltar les conclusions del grup experts i de les avaluacions d'Ivàlua en aquest àmbit. A més, fomentarà una restricció progressiva de les pissarres digitals interactives a educació infantil i eliminarà progressivament l'ús de tauletes digitals en la mateixa etapa. Aquestes dos últimes mesures s'aplicaran al llarg de la legislatura.
Així ho ha explicat aquest divendres la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, en la presentació del Pla de Digitalització Responsable, elaborat a partir dels consells d’un grup d’experts i que suposa un pas més en el veto als mòbils i rellotges intel·ligents en secundària (dels 12 als 16 anys), ja que queda eliminada l’excepció que encara hi havia per a activitats pedagògiques supervisades pel professor.
