SANITAT
Dos casos de xarampió en sis mesos a Lleida
L’Agència de Salut Pública va notificar ahir que des del 6 de gener s’han detectat dos casos de xarampió a Lleida i 51 en el conjunt de Catalunya, que són gairebé el doble dels que es van detectar en els primers deu mesos de l’any passat.
Val a recordar que el primer cas de xarampió d’aquest any a Lleida es va detectar el març passat en un estranger no vacunat, mentre que del segon no han transcendit dades. Dels 51 que hi ha en total, el 43,1 per cent són importats.