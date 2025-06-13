Educació preveu un nou mal resultat de competències bàsiques
"Van en caiguda ininterrompuda des del 2015”, va reconèixer la consellera
La consellera d’Educació, Esther Niubó, va avançar ahir que els resultats de les competències bàsiques d’aquest any mantenen la mala tendència dels darrers anys. “Estem enllestint l’estudi i no seran els resultats que ens agradarien”, va manifestar.
La consellera va reconèixer que van “en caiguda ininterrompuda des del 2015” i va explicar que s’han posat en marxa diverses iniciatives per revertir-los, com un futur reforç de llengües i matemàtiques i l’encàrrec d’una anàlisi “exhaustiva” del conjunt de centres.
Paral·lelament, Niubó va recordar que avui es preveu l’anunci de noves mesures respecte a l’ús de mòbils i altres dispositius tecnològics a les aules. Va avançar que s’ha pretès “ordenar” tot el que fa referència a aquest àmbit i va resumir que l’objectiu final és que la tecnologia estigui “al servei” de l’aprenentatge i que se’n faci un ús “ètic, responsable i saludable”.
Finalment, i davant d’un nou episodi de calor, va reconèixer que l’adequació climàtica dels centres educatius és un “repte important”, però va recordar que hi ha un “dèficit inversor” en infraestructures i que moltes són molt antigues. De fet, va concretar que la meitat dels equipaments educatius són anteriors al 1960. Ara per ara, Educació proporcionarà ventiladors i sistemes de refrigeració “que no serien els ideals”.