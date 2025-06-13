MOBILITAT
Imposades 157 multes a la ciutat de Lleida per mal ús de places per a discapacitats
La majoria, per aparcar sense tenir targeta
La Guàrdia Urbana ha multat 157 conductors en els 5 primers mesos de l’any per ocupar places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda o utilitzar de forma fraudulenta la targeta que s’atorga a persones amb alguna discapacitat per estacionar el seu vehicle en aquestes places.
Un fet del qual va informar la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, a la comissió municipal, en la qual va concretar que 28 denúncies són per l’ús fraudulent de la targeta, 39 per utilitzar-ne una còpia i 90 per estacionar en zones reservades per a discapacitats sense la corresponent targeta identificativa. Del total de sancions, en més de la meitat dels casos ja s’ha tramitat i cobrat la sanció, mentre que des de l’Àrea d’Atestats de Trànsit s’han instruït fins a 22 diligències d’investigació per comprovar la falsificació documental de les targetes intervingudes.
Morón va informar que el 2024 es van donar d’alta 921 targetes i que el total d’actives és de 6.494. Va afegir que és l’àrea d’Acció Social el que fa el control d’aquestes targetes i que s’ha d’informar de la renovació dos mesos abans que acabi el termini, entregar les caducades i tornar-la en cas que el seu beneficiari mori.
D’altra banda, a la comissió es va informar que des de fa dies està actiu el web per tramitar les exempcions per accedir a la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que entrarà en vigor l’1 de juliol i inclourà, ara per ara, el Centre Històric els dies feiners de 7.00 a 20.00 hores. Els vehicles matriculats a la ciutat podran entrar a la ZBE sense restriccions ni permisos.