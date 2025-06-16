SUCCESSOS
Detingut per una baralla amb ferits a la Mariola de Lleida
Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de l’incident a les 3.38 hores i, segons va informar el mateix cos policial, en van poder detenir al mateix barri un dels involucrats, que es trobava ferit arran de la baralla
Dos homes van resultar ferits dissabte a la matinada a diumenge després de barallar-se al carrer Mariola, suposadament, amb algun tipus d’objecte punxant o tallant.
Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de l’incident a les 3.38 hores i, segons va informar el mateix cos policial, en van poder detenir al mateix barri un dels involucrats, que es trobava ferit arran de la baralla. Poc després, la policia va ser alertada per part de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida de l’ingrés d’un home amb ferides compatibles amb la baralla denunciada. Al tancament d’aquesta edició romania ingressat i la policia investigava els motius dels fets.
Al mateix barri, els Mossos van arrestar tot just fa una setmana el principal acusat del brutal atac a sis agents a finals d’abril.