SUCCESSOS
Detingut i empresonat el principal acusat del brutal atac a sis mossos a la Mariola de Lleida
Va ser arrestat de matinada en un pis del barri, en un operatiu amb més de 50 agents, inclosos d’elit. Li imputen quatre delictes de temptativa d’homicidi, dos de lesions, amenaces i desordres
45 dies. Aquest és el temps que ha romàs fugat I.G.G., el principal sospitós del brutal atac que sis agents dels ARRO dels Mossos d’Esquadra van patir la mitjanit del 27 al 28 d’abril a la Mariola. La Policia catalana el va arrestar a les quatre de la matinada d’ahir en un pis dels blocs Grup Mariola, tot just uns dies després que tornés al seu barri després d’amagar-se juntament amb la família a Reus.
De 35 anys, amb vuit fills i amb un ampli historial delictiu amb una trentena d’antecedents per robatoris, la jutge del jutjat d’Instrucció 3 de Lleida va acordar només dotze hores després presó provisional comunicada i sense fiança.
Lleida
Mossos d'Esquadra agredits a la Mariola de Lleida: “No recordem un atac tan bèstia”
Albert Guerrero
Els Mossos d’Esquadra i la Fiscalia li imputen quatre delictes d’homicidi dolós en grau de temptativa i dos delictes de lesions greus amb utilització d’instrument perillós –una barra de grans dimensions–, amenaces i desordres públics. El sindicat USPAC, que representa els policies ferits i exerceix l’acusació particular, considera que és autor de sis delictes de temptativa d’homicidi. La jutge va decretar-ne l’empresonament per la gravetat dels delictes a què s’enfronta i les seues connexions familiars en altres punts del país “que maximitzen el risc de fugida”.
Mesures de seguretat
L’arrest d’I.G.G. es va produir sota unes fortes mesures de seguretat, en un cas liderat per la Unitat d’Investigació de l’ABP Segrià, que va comptar amb el suport dels antiavalots de l’ARRO i la BRIMO, la Unitat de Drons, Unitat Canina i el GEI (Grup Especial d’Intervenció), la unitat d’elit dels Mossos davant de la perillositat de l’investigat, que hauria comentat que començaria a disparar si el volien arrestar, i les possibles reaccions al barri.
Això explica l’hora escollida, les quatre de la matinada, en un escorcoll que es va allargar durant dos hores. Al petit pis on es va produir l’arrest hi havia una desena de persones, alguns dels quals fills de l’investigat. L’operatiu es va portar a terme sense incidents. L’arrestat va ser traslladat a comissaria, i a mig matí als jutjats. En tots dos espais, els Mossos van desplegar un fort dispositiu per evitar aldarulls.
Reconeix haver-hi estat
L’investigat va reconèixer davant de la jutge que havia estat en l’aldarull i que havia empès agents però va negar haver-los atacat. Va explicar que aquell dia havia celebrat a Gualda que un dels seus fills havia complert els 18 anys i que, al tornar, van veure com un veí estava patint un atac epilèptic i llavors va ser atacat per policies.
Un relat totalment oposat al que es dedueix del que van explicar els policies ferits, testimonis i les imatges de què disposen els investigadors. Es considera que en va colpejar quatre al cap amb una barra de grans dimensions i va produir ferides a uns altres dos juntament amb altres investigats, que presumiblement seran arrestats o imputats en les properes setmanes.
Atacats per una turba
Val a recordar que els Mossos d’Esquadra van acudir a la zona aquella mitjanit d’un diumenge al ser alertats d’una batalla campal entre dos grups, arribant a participar-hi unes 200 persones. La turba va atacar els agents de l’ARRO, entre els quals un sergent i un caporal, de manera sorprenent. Quatre van haver de rebre punts de sutura, 57 en el seu conjunt i 20 només un dels agents.
Els punts claus
27 d’abril: atac
Els Mossos van ser alertats poc abans de la mitjanit del diumenge 28 d’abril d’un aldarull al carrer Júpiter de la Mariola. Quan van arribar, la turba va atacar els policies. Sis agents van resultar ferits.
57 punts de sutura
Quatre dels agents van haver de rebre punts de sutura al ser agredits amb una barra de ferro al cap. Van rebre 57 punts en total.
Investigació
La Unitat d’Investigació es va fer càrrec del cas. Va identificar el principal sospitós, que es va refugiar a Reus i fa uns dies va tornar al barri, i el van arrestar ahir.
Protestes dels policies
Aquesta agressió va ser la gota que va fer vessar el vas pel malestar policial. Sindicats van convocar una protesta que va reunir 300 agents a Lleida per denunciar la impunitat de les agressions que pateixen.