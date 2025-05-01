BARRIS
Els gitanos denuncien l’abandó de la Mariola de Lleida i critiquen l'actuació dels Mossos: “el col·lectiu està enfadat”
El president de l’Associació Futur reclama un pla d’integració laboral per als joves i critica la inacció de la Generalitat, la Paeria i l’oposició
Francisco Salazar, patriarca gitano i president de l’Associació Futur, va denunciar ahir que l’administració té abandonada la Mariola i més concretament al col·lectiu gitano. Va afirmar que “cal un projecte per a la integració laboral dels joves”, i que Generalitat i Paeria no fan res. Va dir que la responsabilitat és de l’alcalde, però que l’oposició tampoc no actua.
Salazar va criticar l’actuació dels Mossos diumenge , afirmant que van ser ells els qui van iniciar la baralla a l’empènyer un patriarca que mediava entre dos grups. “El col·lectiu està enfadat”, va indicar, i va afegir que hi ha gitanos ferits i que ahir va demanar al regidor de barri una reunió amb l’alcalde i el comissari dels Mossos. El líder del PP, Xavi Palau, també va criticar “l’abandó institucional” i va exigir “accions concretes i no promeses buides”.
