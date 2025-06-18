Què significa el color verd a la zona blava de Lleida?
El sistema de colors a l’aparcament regulat de Lleida de vegades genera dubtes entre els conductors
A Lleida, el sistema d’aparcament regulat en superfície s’organitza mitjançant un codi de colors conegut popularment com a "zona blava", encara que inclou també zones roges, verdes i taronges. Cada color respon a un tipus específic d’ús, amb condicions d’estacionament i tarifes diferenciades segons la rotació desitjada i la ubicació dins de la ciutat.
En aquest esquema, el color verd identifica les zones de Baixa Rotació, una de les quatre modalitats que l’Ajuntament utilitza per adaptar l’aparcament a les característiques de cada barri. Aquestes zones estan pensades per a àrees amb menor afluència de vehicles, on es permet estacionar durant més temps i amb tarifes més econòmiques que a les zones d’Alta Rotació (roges) o Rotació Normal (blaus). El seu objectiu és facilitar l’aparcament als veïns i usuaris en zones residencials o de menor pressió de trànsit.
El model complet inclou també la zona taronja, destinada a estades més llargues, com les pròximes a centres educatius o estacions. Amb aquesta diversitat de colors, l’Ajuntament busca fomentar una rotació equilibrada i sostenible de l’ús de l’espai urbà.
A més, el sistema es complementa amb tarifes adaptades a l’etiqueta ambiental del vehicle, bonificacions per a residents —que poden aparcar en zones verdes per només 0,60 euros al dia— i un abonament mensual de 45 euros que permet estacionar sense límit en aquestes places, juntament amb 10 viatges gratuïts amb autobús.
En resum, aparcar en una zona verda a Lleida significa accedir a un estacionament pensat per a estades més llargues, en zones menys congestionades i amb preus més assequibles, dins d’una estratègia global que combina mobilitat, sostenibilitat i ordenació urbana.