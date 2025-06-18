Què significa el color roig a la zona blava de Lleida?
El sistema de colors a l’aparcament regulat de Lleida de vegades genera dubtes entre els conductors
A Lleida, el sistema d’aparcament regulat en superfície s’organitza a través de diferents zones identificades per colors, conegudes comunament com "zona blava". Aquest model busca facilitar la rotació de vehicles, optimitzar l’ús de l’espai públic i adaptar-se a les característiques de cada àrea de la ciutat. Cada color indica un tipus d’ús i unes condicions específiques que els conductors han de tenir en compte en estacionar.
En el sistema d’aparcament regulat de Lleida, el color roig identifica les zones d’Alta Rotació, una de les quatre modalitats d’estacionament en superfície que l’Ajuntament implementa per organitzar el trànsit i promoure la mobilitat sostenible. Aquestes zones estan pensades per a àrees amb alta afluència de vehicles i una gran demanda d’estacionament, pel que permeten aparcar durant períodes més curts i amb tarifes més elevades que en altres zones.
El model d’aparcament a Lleida distingeix entre zona roja (Alta Rotació), zona blava (Rotació Normal), zona verda (Baixa Rotació) i zona taronja (Llarga Estada), cada una amb característiques pròpies quant a durada, cost i finalitat. L’objectiu és adaptar la regulació a les necessitats específiques de cada àrea i fomentar una rotació equilibrada de l’ús de l’espai públic.
El sistema es va ampliar recentment amb la incorporació de 651 noves places regulades als barris de Joc de la Bola i el Centre Històric, encara que l’estrena ha generat crítiques per part de veïns i usuaris, que denuncien una baixa ocupació en aquests primers dies.
A més del color que defineix el tipus de rotació, les tarifes de l’aparcament a Lleida estan ara vinculades a l’etiqueta ambiental del vehicle, com a part de les polítiques de sostenibilitat de la ciutat. Els cotxes sense etiqueta paguen 0,70 €/hora, mentre que els menys contaminants, amb etiqueta ZERO, abonen només 0,50 €/hora.
Els residents de Lleida també compten amb beneficis: els qui viuen en zones verdes poden aparcar per 0,60 euros al dia, i aquells que paguen l’impost de circulació a la ciutat poden accedir a un abonament mensual de 45 euros, que a més inclou 10 viatges gratuïts amb autobús.
Juntament amb aquestes novetats, l’Ajuntament també ha posat en marxa un nou sistema de control a les zones de càrrega i descàrrega, que afecta més de 470 places, amb l’objectiu de millorar el seu ús i donar suport al comerç local.
En resum, el color roig dins del sistema d’aparcament de Lleida indica una zona on es busca una rotació molt elevada de vehicles, amb estades curtes i tarifes altes, per facilitar l’accés ràpid i evitar llargues ocupacions en els espais de més demanda.