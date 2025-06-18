Què significa el color taronja en la zona blava de Lleida?
El sistema de colors a l’aparcament regulat de Lleida de vegades genera dubtes entre els conductors
A Lleida, el sistema d’aparcament regulat en superfície es basa en diferents zones identificades per colors, conegudes popularment com a "zona blava". Aquest model té com a finalitat facilitar la rotació de vehicles, fer un ús més eficient de l’espai públic i adaptar les condicions d’estacionament a les particularitats de cada zona de la ciutat. Cada color representa una modalitat concreta, amb normes específiques pel que fa a durada de l’estada, tarifes i objectiu de l’ús.
Dins d’aquest sistema, el color taronja fa referència a la zona de Llarga Estada, pensada per aquells espais on es permet estacionar durant períodes més prolongats. A diferència de les zones roja (Alta Rotació), blava (Rotació Normal) o verda (Baixa Rotació), la zona taronja s’adreça principalment a conductors que necessiten deixar el vehicle durant diverses hores, com ara a prop de centres educatius, universitats o estacions.
Un exemple destacat és la zona taronja del Magisteri, on es permet aparcar fins a la mitjanit en determinats dies, com els divendres, dissabtes i vigílies de festiu, fet que respon a la necessitat de flexibilitat horària en entorns amb activitat prolongada.
Aquest sistema també incorpora tarifes ambientals, que varien segons l’etiqueta del vehicle: els més contaminants paguen més (fins a 0,70 €/hora), mentre que els vehicles amb etiqueta ZERO tenen la tarifa més econòmica (0,50 €/hora).
Els residents també es poden beneficiar d’opcions d’estalvi: els qui viuen en carrers amb zona verda poden aparcar-hi per només 0,60 euros al dia, i els contribuents locals poden accedir a un abonament mensual de 45 euros, que inclou 10 viatges gratuïts amb autobús.
En resum, el color taronja dins del sistema d’aparcament regulat de Lleida identifica les zones de llarga estada, ideades per a aquells qui necessiten estacionar el vehicle durant més temps, amb una regulació adaptada i un horari més ampli en determinats punts de la ciutat.