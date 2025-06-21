Albert Velasco dimiteix del plenari del Museu de Lleida per la posició del Govern sobre les pintures de Sixena
L'historiador de l'art i professor acusa la Generalitat d'actuar "contra els interessos del MNAC i del país"
L'historiador de l'art i professor universitari Albert Velasco ha anunciat la seva dimissió irrevocable com a membre del plenari del Museu de Lleida per la posició del Govern sobre les pintures de Sixena. La Generalitat va retirar ahir divendres de l'acta de reunió de treball les referències a la fragilitat dels murals de Sixena i va informar que els dos executius ja debaten sobre els terminis per al trasllat de les obres. "La Generalitat està actuant contra els interessos del MNAC (i del país) en aquesta qüestió. Una actitud que em sembla profundament reprovable, indigna i que hauria de provocar dimissions diverses dins del Departament de Cultura", ha criticat Velasco en una carta oberta penjada al seu compte a X.
"Tenint en compte el que s'ha publicat, i després d'una reflexió profunda al respecte, no puc fer més que expressar el meu rebuig, la meva indignació i presentar la meva dimissió com a membre d'aquest plenari", ha continuat l'historiador de l'art i exconservador del Museu del Lleida. "A contracor, perquè estimo el Museu de Lleida, ho faig per coherència, dignitat i compromís ferm amb el patrimoni cultural i els museus del nostre país", ha apuntat Velasco. "La Generalitat va ser la institució que em va nomenar el 2021 per formar part d'aquest plenari i la seva posició amb les pintures de Sixena em fa sentir profundament incòmode amb el nomenament", ha posat sobre la taula l'historiador de l'art i professor universitari, que ja ha comunicat la seva decisió a la directora del Museu de Lleida.
"Després dels 12 anys que vaig passar com a conservador del museu, i dels quatre en què he estat membre d'aquest plenari, surto oficialment de la institució amb un profund dolor i un gran sentiment de frustració", ha lamentat Velasco. "Això sí, el Museu de Lleida sempre serà casa meva i sempre treballaré en benefici seu", ha conclòs l'historiador de l'art, que ha rebut el suport de nombrosos usuaris i acadèmics, entre els quals l'exconseller de Cultura Lluís Puig. "Tot el suport i la meva admiració a la teva dignitat!", ha piulat Puig.
Dues "sessions de treball" al MNAC: "Total normalitat i màxima celeritat"
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) va emetre aquest divendres al vespre un comunicat en què informava que el grup de treball per al trasllat de les obres de Sixena -conformat per Estat, Govern i Ajuntament de Barcelona amb la participació del govern aragonès i el mateix MNAC- "ja ha efectuat dues sessions de treball". En la nota, que no fa cap referència als assumptes que s'han tractat en les trobades, el MNAC explica que "els acords establerts s'estan desplegant amb tota normalitat i la màxima celeritat". També confirma, com estava previst, que la incidència d'execució de la sentència que obliga al trasllat es presentarà "de forma imminent".
Prèviament, havia transcendit que la Generalitat ha retirat de l'acta de la reunió les referències a la fragilitat dels murals de Sixena. Així ho han confirmat fonts del govern aragonès a l'ACN, que també especifiquen que no han signat cap document i apel·len a la discreció.
Amb tot, en les reunions ja es parla de calendari per al trasllat i el debat se situa entorn als nou mesos, una data que l'Aragó veu massa llunyana. "No estem d'acord amb els terminis plantejats perquè poden ser menors. No s'ha de dilatar el compliment de la sentència", ha assegurat aquest divendres en unes declaracions la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero. El Govern no s'ha referit al cas.
Embargament de béns del MNAC, tancament de les sales i vigilància 24 hores
Mentrestant, l'Ajuntament de Vilanova de Sixena ja ha presentat un escrit al Jutjat de primera instància d'Osca demanant mesures preventives que assegurin l'execució de la sentència. Segons ha confirmat a l'ACN, en l'escrit es demana l'embargament dels béns del MNAC fins que es faci efectiu el retorn. Així, es xifra el valor de les pintures en mil milions d'euros i es planteja un embargament per un mínim de 150 milions. L'escrit també reclama que el jutjat estableixi un dispositiu de vigilància de les pintures per part de les forces públiques les "24 hores del dia" i que es tanquin les sales del museu on s'exposen les pintures murals.
En el text remès al jutjat també es demana que el museu català faci un llistat de béns i drets susceptibles de ser embargats o que habiliti els recursos econòmics en el pressupost de la institució. Alhora, reclama el tancament de les sales on s'exposen les pintures i l'entrega de tota la documentació per al "desmuntatge".
També exigeix les actes i informes de la reunió del patronat de dilluns en què el museu va al·legar impossibilitat tècnica per fer el trasllat i que s'adverteixi als responsables de l'equipament que incorreran en un delicte de desobediència en cas que no s'assumeixin les mesures preventives que es decretin.
De fet, el consistori aragonès ja va anunciar que demanaria l'execució forçosa de la sentència que obliga a lliurar les pintures murals del monestir que hi ha al Museu Nacional. L’advocat de Vilanova de Sixena va assenyalar que respectava el del patronat, però que la sentència s’havia de complir. Per això, va afirmar que una vegada s’hagi esgotat el termini de 20 dies per complir la sentència fixat pel tribunal, preveu presentar al jutjat número 2 d’Osca la instància per demanar l'execució forçosa.