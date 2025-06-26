Acusat d’abusos a la neboda de 14 anys en una tenda de campanya
El processat afirma que podria haver tocat la menor de manera inconscient. La Fiscalia i la denunciant demanen una condemna de sis anys de presó
L’Audiència de Lleida va jutjar ahir un home acusat de fer tocaments a una neboda de 14 anys amb qui va acudir a un càmping de Sort l’agost del 2021. Els suposats abusos haurien tingut lloc quan dormien en una tenda de campanya. La Fiscalia i la denunciant, que exerceix l’acusació particular, van sol·licitar una condemna de sis anys de presó i uns altres cinc de llibertat vigilada per un delicte d’agressió sexual a menor d’edat amb l’agreujant de parentiu. En canvi, la defensa va demanar l’absolució en base al principi d’in dubio pro reo −en cas de dubte se sentencia a favor de l’acusat−.
L’acusat va ser el primer a declarar i va afirmar que “no nego haver-la tocat, però no a propòsit”. Així mateix, va explicar que “tinc un dormir molt dolent, faig coses rares, tinc trastorns i puc posar una mà a algú sense voler, no en soc conscient. Amb la meua parella em passa totes les nits”. Va afegir que no podia mantenir relacions sexuals perquè “tinc el penis trencat”. La denunciant no va declarar sinó que els magistrats van visionar l’entrevista que li van fer els psicòlegs del departament de Justícia. En l’exploració va explicar com s’haurien produït els tocaments. “Estava dormint, em vaig despertar i vaig veure que tenia les mans als meus genitals”, va dir. També va assegurar que el seu oncle “no parava de justificar-se”. Eren les quatre de la matinada i la menor va buscar refugi al lavabo del càmping, des d’on va trucar a la seua germana gran. Aquesta va telefonar a la mare i, juntament amb el pare, van viatjar des de Barcelona fins a Sort. La mare de la nena i germana de l’acusat, que com la seua filla gran va declarar per videoconferència, va assegurar que “la nena tenia un atac d’ansietat”.
Les acusacions també van demanar que se li imposi una ordre d’allunyament i que indemnitzi la víctima amb 6.000 euros.
Per una altra banda, l’Audiència té previst jutjar el 2 de juliol vinent un home acusat de fer tocaments a la seua fillastra menor d’edat. Els abusos s’haurien produït entre finals del 2019 i principis del 2020 i la Fiscalia sol·licita una condemna de quatre anys i mig de presó i uns altres quatre de llibertat vigilada.