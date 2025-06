Dos detinguts per robatoris violents a Lleida en menys d’una hora de diferència

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir a última hora de la tarda de dilluns dos homes com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb violència. Els dos van ser arrestats a la plaça del Dipòsit, al Barri Antic. Tots dos tenen 43 anys i van ser arrestats en menys d’una hora de diferència. En un altre ordre de coses, van denunciar penalment dimarts tres conductors. Una dona de 31 anys va ser imputada per circular èbria i dos homes, per anar al volant malgrat tenir el carnet retirat.

Arrestat un conductor per tràfic de drogues

D'altra banda, la Policia Local va detenir dilluns un conductor de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues. L’arrest es va produir a les 15.12 hores al carrer Camí Vell d’Albatàrrec, a Cappont, quan una patrulla va observar que un conductor es parava al veure la dotació.

El van identificar i el van escorcollar, trobant diverses substàncies estupefaents, diners i una bàscula de precisió. Unes altres sis persones van ser multades per tinença de droga a la via pública.