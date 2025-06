Un expert en tendències i fundador de diverses consultories: “Les empreses abans buscaven persones dòcils, ara rebels”

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

“Les empreses cada vegada busquen persones més rebels, agosarades i curioses, necessiten persones que facin que les coses passin i no només es dediquin a fer el que els diuen, sinó que ho posin en qüestió per aportar més valor.” Ho va afirmar aquest dimecres Alfons Cornella, expert en tendències i fundador de diverses consultories d’innovació, en una ponència que va tancar la jornada de clausura del curs de Formació Professional a Lleida.

“No es pot parlar de transformar i millorar la formació professional si no som conscients que tenim un sector empresarial amb una renovació extraordinària i una gran voluntat de ser competitiu a nivell internacional”, amb “transformacions importants en qualsevol camp” i “moltes persones pensant en millors maneres de fer les coses per guanyar eficiència i productivitat”, va valorar.

La jornada es va completar amb una ponència sobre els canvis en els perfils dels alumnes a càrrec de la professora Carme Pinya i l’inspector d’educació Iñaki Monge. Així mateix, el director general de l’FP, Ricard Coma, la directora general d’Alumnat, Gemma Verdés, i el president executiu de l’agència FPCAT, José Luis Durán, van participar en una taula redona en la qual van fer balanç del curs que acaba de concloure.

Tots els cicles d’FP tindran més de 500 hores de pràctiques a partir del curs vinent

Un dels principals reptes del departament d’Educació i Formació Professional per al curs vinent serà garantir que “tota l’FP s’haurà de fer en format dual, en el marc de la nova llei” que es va aprovar el 2022 i s’implantarà en tots els cicles formatius a partir del setembre. Així, els estudiants de la modalitat general tindran 515 hores de pràctiques en empreses, “una quarta part del procés formatiu”. Per una altra banda, a l’FP intensiva –amb més compromís de contractació i remuneració per part de les empreses– les pràctiques arribaran a ser “pràcticament la meitat de les hores, un curs escolar”. Ho va explicar ahir el director general de Formació Professional, Ricard Coma, que va participar en la jornada de clausura del curs que es va celebrar a la Llotja.

Coma va explicar que l’FP dual suposarà “un increment d’unes 100 hores més de pràctiques” en la modalitat general, una cosa que “els empresaris de molts sectors ens demanaven” perquè els “facilitarà un coneixement més gran dels potencials candidats a ocupar llocs de treball”, va indicar. També va destacar que “facilitarà un aprenentatge més gran” dels alumnes i que per als negocis serà una “oportunitat per detectar necessitats i captar talent de molts joves que aprenen a estimar un ofici”. En aquest sentit, va afirmar que “l’FP dual ajudarà moltíssim, però necessitem un compromís molt alt de les empreses”. En tot cas, “amb les prop de 45.000 que han donat pràctiques als alumnes que han acabat aquest any ja cobriríem tota l’FP dual” del curs que ve, va assegurar.