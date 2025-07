Condemnat a set anys de presó per disparar una escopeta en un bar

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir un home a 7 anys de presó per disparar en un bar a Térmens durant una discussió. Els fets van tenir lloc el 14 d’agost del 2023, quan el processat va disparar amb una escopeta retallada tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment i una treballadora va resultar ferida al coll. En la vista celebrada ahir, la Fiscalia i les acusacions van arribar a un acord amb la defensa i van rebaixar la petició inicial de pena, que era de 9 anys i mig, a set. Concretament, després del pacte, va ser condemnat a cinc anys per un delicte d’homicidi en temptativa, un altre any per tinença il·lícita d’armes, sis mesos per lesions per imprudència i uns altres sis mesos per amenaça. També va ser condemnat a una multa de 180 euros per un delicte de maltractament d’obra i al pagament de 21.963 euros, dels quals 18.000 euros seran per a la treballadora ferida per les lesions i els danys morals. La resta els haurà de pagar a la companyia d’assegurances pels danys causats al bar.

Després del pacte, la jutge que va presidir ahir la vista li va preguntar al processat si hi estava d’acord i aquest va etzibar: “Quin remei!”. Tot seguit, les parts van confirmar que no presentaran recurs, per la qual cosa el tribunal va declarar ferma la sentència.

El condemnat es troba en presó preventiva des dels fets, després de ser arrestat pels Mossos d’Esquadra. Aquell dia, es va produir una baralla entre el responsable del bar i l’acusat. Aquest últim va amenaçar la víctima d’anar a buscar una escopeta a casa seua i així ho va fer. Al tornar al local, va disparar tant a l’interior com a l’exterior, provocant que una cambrera resultés ferida.