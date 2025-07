Protesta de 30 infermeres al CAP de la Bordeta

Les sanitàries van exposar cartells amb missatges com ‘Y mi extra, ¿pa cuándo?’. - MAGDALENA ALTISENT

Publicat per ACN

Una trentena d’infermeres, matrones i fisioterapeutes es van concentrar ahir a les portes del CAP de la Bordeta per reclamar el Govern que posi fi a les retallades de les seues pagues extraordinàries. La concentració, convocada pel sindicat Satse, es va replicar en hospitals de Tarragona, Barcelona i Girona. Els sanitaris van denunciar que han perdut 30 pagues des de l’any 2010, equivalents a uns 11.000 euros, per la qual cosa reclamen recuperar el seu import íntegre per a tots els professionals de la sanitat pública en els pròxims pressupostos generals de l’Estat.

A Lleida, la infermera delegada de Satse Cristina Cordero va explicar que els sanitaris “han perdut una mitjana de 700 euros des de fa 15 anys” i va assegurar que “estem cansats, el cost de vida va pujant i els nostres sous no”.