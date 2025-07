La Paeria projecta cobrir amb tendals la plaça Sant Joan a través del nou Pla de Barris

L’ajuntament preveu cobrir la plaça Sant Joan amb tendals per protegir els vianants de les altes temperatures. Aquest serà un dels projectes estrella del pla especial per al Centre Històric que presentarà a la Generalitat dins de la convocatòria d’ajuts del Pla de Barris d’aquest any. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en una entrevista a Lleida Televisió. Va concretar que han encarregat a l’arquitecte Jaume Terés el disseny d’aquests tendals “perquè la plaça pugui ser un entorn més amable durant l’estiu”. Va parlar tant de tendals com de “veles” i va dir que seran estructures mòbils. Larrosa va assenyalar que s’ha optat per aquesta possibilitat després de comprovar que la plantació d’arbres “és molt complicada perquè hi ha una estructura sota”, amb referència al pàrquing subterrani i les restes arqueològiques, “que no en permeten el creixement”. Per a les festes de maig, la Paeria ja va instal·lar un gran tendal a la plaça amb aquesta finalitat. Sobre això, Larrosa va afegir que aquesta actuació i la generació de nous espais verds al Centre Històric, com per exemple a l’entorn de l’antic convent de Santa Clara, seran “les dos accions més emblemàtiques que presentarem dins del Pla de Barris”.

L’alcalde va afegir que també estan analitzant posar tendals a la passarel·la del Liceu Escolar i tingui ombra. Una mesura que, si és viable, es faria “amb caràcter immediat” i que estan ultimant després de descartar posar una coberta vegetal ja que seria una infraestructura “molt pesant”.

Paral·lelament, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va presentar a Lleida els detalls del Pla de Barris 2025-2029 perquè els municipis portin a terme millores urbanístiques, d’habitatge, d’eficiència energètica, accions sociocomunitàries o de transició ecològica. Va informar que aquesta primera quinzena de juliol preveuen aprovar el decret de la primera convocatòria i els ajuntaments podran presentar els seus projectes fins al 30 de setembre.

La previsió és que abans del 15 de desembre s’anunciï la primera adjudicació d’ajuts. El Govern de la Generalitat preveu que podran finançar 25 projectes cada any, per la qual cosa en 5 anys preveuen donar ajuts a uns 125.

Paneque va recordar que els municipis de més de 20.000 habitants podran rebre entre 6 i 25 milions d’euros per projecte, mentre que els de menys, un màxim de 12,5 i la inversió mínima seria de 3 milions.