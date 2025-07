Lleida estrena bus turístic de dos plantes que circularà fins a l’octubre

Lleida compta des d’avui amb un nou bus turístic, un vehicle de dos plantes i amb capacitat per a 72 persones que des d’aquest dimarts fins al 12 d’octubre recorrerà els principals monuments de la ciutat durant una hora per 1,20 euros. Un bus que substitueix el que hi havia des de feia uns anys que era d’un sol pis i descapotable el dia en què es compleixen 25 anys de la posada en marxa d’aquest servei, que des d’aleshores han utilitzat 208.711 persones. L’alcalde, Fèlix Larrosa, i l’edil de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, van estrenar ahir el vehicle, que ha costat 25.000 euros i ofereix audioguies en català, castellà, anglès i francès.

Fins al 14 de setembre circularà de dilluns a diumenge a les 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 19.00, 20.00 i 21.00 hores, mentre que els divendres i dissabtes també ho farà a les 22.00 hores. D’altra banda, del 20 de setembre al 12 d’octubre circularà només els caps de setmana i dies festius a les 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 i 19.00 hores.

El bus turístic sortirà des de la parada de bus de Blondel-Paeria i recorrerà les avingudes de Madrid i Catalunya, la rambla d’Aragó, Ricard Viñes, el carrer Sant Martí, la ronda de la Seu Vella, el carrer Pallars, Prat de la Riba, Rovira Roure, Ronda, el Castell Templer de Gardeny, Joana Raspall, Estudi General, Doctora Castells, l’avinguda de les Garrigues i la rambla Ferran fins a tornar a la Paeria. Les quatre parades principals seran davant l’ajuntament, Ricard Viñes-Prat de la Riba, Mercat del Pla i Gardeny, on les persones que facin ús d’aquest servei tindran entrada gratuïta al castell templer.

Activitats d’estiu

Larrosa i Bosch van destacar que el bus compta amb nova retolació i que aquest estiu la Paeria ofereix més de 200 activitats culturals, turístiques i de lleure, com l’Estiu de Petits o les visites guiades pel Centre Històric, Gardeny o l’Eix.