Queixes per retards en el transport d’ambulàncies

Usuaris del servei de transport programat de pacients en ambulància van denunciar ahir un retard en el servei que va provocar una llarga cua de persones esperant ser traslladades. Una ciutadana va denunciar que la seua mare, que patia dolors, portava més de dos hores esperant “però hi havia altres usuaris que portaven bastantes més hores, és vergonyós”. Una situació desesperant que va il·lustrar amb una fotografia (vegeu la imatge adjunta) en la qual es veu una llarga cua de pacients esperant ser traslladats. Val a recordar que el transport programat no urgent de pacients en ambulància el presta l’empresa Egara i no és la primera vegada que rep queixes per demores. L’any passat, els sindicats van denunciar que hi havia retards de fins a cinc hores. En aquell moment, l’empresa va assegurar que estaven “saturats” per l’alta demanda.