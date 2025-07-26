PAERIA
El PSC aconsegueix tramitar el nou POUM amb el suport de PP i de Junts i sense vots en contra
El ple avala l’avenç del pla per iniciar les negociacions amb els grups i el procés de participació ciutadana. La resta de l’oposició s’absté “per responsabilitat”, però critiquen el document
El ple de la Paeria va aprovar ahir la tramitació inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el document que definirà el desenvolupament de la ciutat de cara als propers 25 anys, amb els vots a favor del PSC, PP i Junts i l’abstenció de la resta de grups. Una tramitació que serà l’inici d’un llarg procés fins la seua aprovació definitiva, ja que ara el PSC haurà de negociar amb l’oposició i entitats, respondre a les al·legacions i fer un procés de participació ciutadana.
La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va batejar el seu document com “el POUM del creixement i de l’activitat econòmica” i va detallar que preveu 27.000 nous habitatges, el trasllat de la presó i les àrees industrials que hi ha en la trama urbana, ampliar els polígons i desenvolupar el de Torreblanca, ampliar l’Eix Comercial i dotar la ciutat de més zones verdes. “Hem d’avançar i és igual qui governi, toca diàleg i consens, és un dels expedients més transcendentals que ens podem trobar com a regidors”, va dir Iglesias, que va garantir que faran “tots els processos de participació” que es proposin i que amb aquest POUM es deixarà enrere un planejament “del segle passat”, del 1995. L’alcalde de Raimat, Ivan Fernàndez, va demanar que el nou planejament contempli crear habitatge per a joves i un centre de dia per a la seua població.
El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va remarcar que el ple no aprovava el POUM, sinó “que legalment es tramiti i hi votarem a favor per negociar al·legacions, fer propostes i escoltar la ciutadania”. Va avançar que proposaran mesures contra la segregació i el model comercial de la ciutat i també va demanar d’aprovar-lo abans que acabi el mandat “per evitar polititzar-lo com ja va passar el 2018”.
Per la seua part, la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va dir que feien “una abstenció molt crítica, perquè ens porten un POUM del passat per al futur”, ja que va assegurar que es va utilitzar de base el que es va intentar tramitar el 2011 i el 2018, que el veu “obsolet i tancat”. “Hauríem de debatre si volem créixer o viure millor”, va afegir, i va criticar els pocs mecanismes de participació ciutadana que preveu i que es vulgui tramitar “sense resoldre abans la inundabilitat de Cappont”.
La líder de Junts, Violant Cervera, va dir que “no podem planejar la Lleida del 2025 amb un document de fa 30 anys” i que han fet i faran aportacions per millorar el POUM com consolidar els barris, millorar la mobilitat i defensar l’Horta.
La seua homòloga de Vox, Gloria Rico, va criticar que “es vol redibuixar Lleida sense haver pogut mantenir el que ja té”, però va dir que s’abstindrien “per responsabilitat”.
Finalment, l’edil del Comú, Laura Bergés, també es va abstenir “perquè s’ha de millorar però no volem frenar res”.
El ple rebutja la sentència del trasllat dels frescos de Sixena
Un dels punts més destacats del ple d’ahir va ser la moció que va presentar el grup de Junts en contra de la sentència que ordena al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) entregar les pintures murals del monestir de Sixena al municipi aragonès. El text qualifica de “desproporcionada i contrària als interessos culturals i patrimonials” la sentència, dona el seu suport al MNAC i demana de prioritzar els criteris tècnics per sobre de qualsevol altra consideració. La moció es va votar per punts i tots van comptar amb el suport de PSC, Junts, ERC i el Comú, mentre que el PP va alternar entre el sí i l’abstenció i Vox els va rebutjar tots. La defensora de la moció, Rosa Jové, va advertir dels riscos que suposaria el trasllat de les pintures a un espai que no es troba en condicions. De fet, va recordar que “les obres que es van emportar del Museu de Lleida el 2019 encara no estan exposades perquè no han fet els treballs necessaris per a això”. La resta de grups, tret de Vox, van reclamar que els criteris dels experts en conservació estiguin per sobre de qualsevol decisió.