SUCCESSOS
Els Mossos busquen un home que es va barallar a cops de falç a la Mariola per una discussió sobre incivisme
Un veí n’agredeix un altre que li va recriminar que reparés el cotxe en ple carrer de nit. L’agressor, que els Mossos busquen, va anar a casa seua a agafar l’arma
Una discussió sobre civisme, o potser millor d’incivisme i sobre l’ús de l’espai públic, va derivar dissabte a la nit en una agressió a cops de falç en la qual un veí de la Mariola va patir ferides de caràcter greu. Els Mossos d’Esquadra busquen l’atacant com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa.
Els fets van tenir lloc al carrer Músic Vivaldi al voltant de dos quarts d’onze de la nit de dissabte, quan un vianant li va recriminar a un altre que hagués decidit posar-se a reparar un cotxe en ple carrer, a aquelles hores i en aquell lloc.
La conversa va anar pujant de to per transformar-se ràpidament en una discussió intensa que es va interrompre de manera sobtada quan el veí que estava reparant l’automòbil va decidir abandonar l’escena per atansar-se a l’habitatge, proper, en el qual resideix. Va tornar poc després esgrimint una falç amb què va atacar el seu interlocutor, que va patir lesions a un braç a conseqüència de l’atac.
L’agressor va desaparèixer de l’escena i els Mossos d’Esquadra van engegar un dispositiu de recerca per provar de localitzar-lo, amb una alerta a les patrulles que en aquell moment es trobaven de servei. Al tancament d’aquesta edició no s’havia arribat a produir la detenció.
La víctima va necessitar assistència sanitària, malgrat que es troba fora de perill. Del dictamen que efectuïn els metges i els forenses sobre la tipologia de les lesions que va patir dependrà que, una vegada que sigui arrestat i posat a disposició judicial, l’atacant acabi enfrontant-se a càrrecs per un delicte de lesions o de temptativa d’homicidi.
L’agressió registrada dissabte a la Mariola s’emmarca en el quadre de conflictivitat que s’està cronificant en els últims anys en el sempre populós i ara també multicultural barri lleidatà, i que ha tingut un dels seus punts àlgids més recents amb l’agressió que van patir a finals d’abril sis agents dels Mossos d’Esquadra que provaven d’apaivagar un enfrontament entre dos grups de veïns.
Cinc veïns de la Mariola van ser detinguts unes setmanes després per la seua presumpta participació en l’agressió tumultuària en la qual van resultar lesionats els agents de la policia autonòmica.
La Mariola és un dels quatre barris, amb els Mangraners, el Clot i el Centre Històric, en els quals la Paeria desenvolupa un Pla d’Acció Municipal.