Continuen buscant l'home que en va agredir un altre amb una falç al barri de la Mariola de Lleida
Els Mossos mantenen obert el dispositiu de recerca per localitzar l’agressor, que va atacar la víctima després d’una discussió pel carrer
Els Mossos d’Esquadra continuaven a la recerca ahir de l’individu que dissabte a la nit en va agredir un altre amb una falç a la Mariola, com va avançar SEGRE dilluns.
Els fets van tenir lloc al carrer Músic Vivaldi al voltant de dos quarts d’onze de la nit de dissabte, quan un vianant li va recriminar a un altre que hagués decidit posar-se a reparar un cotxe en ple carrer, a aquelles hores i en aquell lloc. La conversa va anar pujant de to per transformar-se ràpidament en una discussió intensa que es va interrompre de manera sobtada quan el veí que estava reparant l’automòbil va decidir abandonar l’escena per atansar-se a l’habitatge, proper, en el qual resideix. Va tornar poc després esgrimint una falç amb què va atacar el seu interlocutor, que va patir lesions a un braç a conseqüència de l’atac.
L’agressor va fugir del lloc i els Mossos d’Esquadra van engegar un dispositiu de recerca amb diverses patrulles per provar de localitzar-lo.