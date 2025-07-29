PLANEJAMENT
Treballs previs a Grenyana perquè el barri de Cappont de Lleida deixi de ser inundable
Una empresa especialitzada fa inspeccions geotècniques a les comportes de Pardinyes. Projecte clau perquè es pugui construir l’institut del barri
Operaris d’una empresa especialitzada feien ahir sondatges al subsol pels voltants de les comportes de la Mitjana, uns treballs que formen part del projecte per reduir el risc d’inundabilitat del barri de Cappont.
Així ho van assegurar veïns de la zona i van confirmar fonts municipals, que van assenyalar que són estudis geotècnics i formen part dels treballs previs de les obres que s’han d’executar més endavant, que bàsicament consisteixen a ampliar el mur de contenció que hi ha a les comportes, el requisit indispensable que marca la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) perquè Cappont deixi de ser considerat zona inundable, una condició que ha bloquejat projectes clau per al barri com l’institut.
La construcció d’aquest mur es va licitar el setembre passat i es va adjudicar al gener i el govern municipal va informar fa dos setmanes que al novembre entregarà a la CHE el projecte amb el conjunt d’actuacions per mitigar la inundabilitat a tota la ciutat (vegeu el desglossament).
Joan Teixidó
Val a recordar que el febrer de l’any passat la Paeria va informar que la CHE havia rebaixat el risc d’inundabilitat de Cappont passant d’un període de retorn de 100 anys (probabilitat mitjana) 500 anys (probabilitat baixa). Aquest fet permetia a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) donar llum verda a la construcció de l’institut en un solar del carrer Riu Ebre sense la necessitat de construir un mur de Grenyana.
Tanmateix, el juliol d’aquell mateix any la CHE va canviar de criteri i va tornar a situar Cappont en probabilitat mitjana d’inundació. La Paeria va al·legar aquesta decisió, però mesos després va encarregar els treballs per fer el projecte de construcció del mur. Així mateix, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va avisar a començaments d’any que per portar a terme aquest projecte es necessitaria el suport de l’Estat, ja que sense aquest “seria bastant complicat assumir les obres”.
Una de les cinc obres necessàries per “protegir” la ciutat del riu
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) detalla que, a partir de converses amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), són necessàries almenys cinc actuacions per resoldre el problema de la inundabilidad de Cappont. A banda d’ampliar el mur de Grenyana, el document també contempla accions a l’altura del pont de Príncep de Viana, als Camps Elisis i a les avingudes del Segre i de Blondel. El departament d’Obra Pública ja està treballant en aquests projectes.
Paral·lelament, fa dos setmanes la Paeria va anunciar que la CHE havia donat per bo l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua que declara que la parcel·la de Copa d’Or, en la qual la Generalitat preveu construir el nou CAP de Cappont i la base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), està “fora de la zona de flux preferent” i podrà ser edificat.