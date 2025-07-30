L'empresa de Lleida que gestionarà el càtering de la Llotja i reobrirà la terrassa
La Paeria formalitza un nou acord per millorar l’oferta gastronòmica i d’esdeveniments a la Llotja
El Centre de Negocis i Convencions i la Paeria van formalitzar ahir el contracte del servei de càtering a la Llotja i la gestió de la terrassa, que ha estat adjudicat a l’empresa lleidatana Cuina a Moviment SL per 3 anys i la possibilitat de 2 més.
La proposta de càtering per a congressos i altres esdeveniments inclou productes produïts a Lleida i una oferta enogastronòmica de qualitat. En la licitació s’ha tingut en compte la solvència econòmica i professional de l’empresa, que pertany al grup Tugues, i la seua capacitat logística.
El càtering s’oferirà a partir de setembre i la terrassa començarà a funcionar a la primavera, ja que l’adjudicatària ha d’adequar l’espai. Shalom continuarà gestionant la cafeteria-restaurant Davall i en els propers dies es firmarà el contracte amb els nous gestors del bar de la Seu Vella, l’empresa Canalla x Bonobo.