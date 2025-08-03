TRIBUNALS
Lliure l’acusada de la crema de contenidors
El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar ahir la posada en llibertat amb càrrecs per a la dona de 32 anys que va ser detinguda per la Guàrdia Urbana divendres a la matinada com a presumpta autora de la crema de 17 contenidors (vegeu SEGRE d’ahir), segons van informar fonts judicials. Pel que sembla, de moment només està imputada per la crema d’un contenidor ja que falta completar la investigació. Va ser arrestada al carrer Governador Moncada. Hi va haver tres nits seguides de focs.
Lleida
Detinguda una dona de 32 anys per la crema de disset contenidors en tres nits a Lleida
LAIA BERENGUER LUMBIERRES