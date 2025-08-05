EQUIPAMENTS
El cementiri de Lleida tindrà càmeres i 30 nous nínxols a Santa Cecília abans de Tots Sants
A finals de juliol es va iniciar una nova fase per renovar aquest departament, on hi ha 800 sepultures || També millora el paviment dels departaments de Sant Josep i Sant Miquel
El cementiri municipal de Lleida comptarà amb càmeres de vigilància perimetrals i tèrmiques i 30 nous nínxols al departament de Santa Cecília abans de novembre. Així ho ha assegurat aquest matí l’alcaldessa accidental, Begoña Iglesias, durant la visita que ha fet a les obres de rehabilitació d’aquest departament, la reforma integral del qual va començar fa cinc anys i en el qual hi ha 800 nínxols, dels quals molts d’ells estan buits i ruïnosos. Va detallar que les obres de la subfase 3 van començar a finals de juliol i afecten a 35 nínxols antics que, després de les obres, passaran a ser 30, "ja que la normativa mortuòria ens demana que siguin nínxols més amples i grans".
Aquesta actuació està pressupostada en 84.988,80 euros i inclou també la reforma dels porxos del departament, que estan també en estat ruïnós. "Fase a fase anirem rehabilitant tot el departament", ha dit Iglesias. Quant a les càmeres, l’alcaldes accidental ha detallat que instal·laran tant a l’interior del cementiri com en tot el seu perímetre per evitar intrusions nocturnes o robatoris d’ornaments de les làpides, com va passar l’any passat. Ha afegit que també instal·laran càmeres tèrmiques.
Finalment, Iglesias també ha visitat, acompanyada dels edils Jackson Quiñónez i Roberto Pino, la reforma dels paviments dels departaments de Sant Miquel i Sant Josep. Una actuació que sufraguen la Diputació i la Paeria que compta amb un pressupost de 158.553,84 euros". L’alcaldessa accidental ha conclòs destacant que "hem demanat l’empresa que fa els treballs que totes aquestes actuacions, inclosa la instal·lació de càmeres, estiguin a punt per abans de Tots Sants".